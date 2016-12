Champions, Marciniak arbitra Roma-Porto

Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare Roma-Porto, gara di ritorno del playoff di Champions League, in programma allo stadio Olimpico martedì. I giallorossi ritrovano il fischietto polacco a distanza di 5 mesi: l'8 marzo, infatti, aveva diretto Real Madrid-Roma, ritorno degli ottavi della ex Coppa dei Campioni, conclusosi con la vittoria della squadra di Zidane per 2-0 costata l'eliminazione dei capitolini.