Champions: Manchester City corsaro, 3-1 al Siviglia e ottavi

Finisce 3-1 in favore del Manchester City il match del Ramón Sánchez-Pizjuán contro il Siviglia . In terra andalusa l'undici di Pellegrini conquista i tre punti grazie alle reti di Sterling, Fernandinho e Bony, sale in testa alla classifica del gruppo D davanti alla Juventus e vola così agli ottavi di finale. Di Tremoulinas la rete del momento 2-1 sivigliano in un incontro dominato fin dai primi minuti da Toure e compagni.

Agli ottavi il Manchester City, prossima avversaria dei bianconeri allo Juventus Stadium in un match che, probabilmente, varrà il primato nel gruppo D. Al Ramón Sánchez-Pizjuán bastano poco più di dieci minuti a Toure e compagni per indirizzare la partita sui binari giusti: è il 7' quando Fernandinho serve in profondità Sterling che in diagonale sinistro batte sul secondo palo il portiere sivigliano doc Sergio Rico. Passano appena 4 minuti e il City raddoppia: questa volta è Bony a mettere in difficoltà Rico che respinge il tiro dell'attaccante ivoriano ma niente può sul successivo colpo di testa a porta vuota di Fernandinho. Il Siviglia prova a scuotersi e ci riesce al 25': discesa di Coke sulla destra, cross pennellato per la testa di Tremoulinas e 2-1 che rianima l'undici di Emery.

Le speranze andaluse di riprendere i citizens durano però appena dieci minuti, ovvero il tempo che serve a Navas di servire Bony con un cross rasoterra dalla destra finalizzato dall'attaccante ivoriano con un preciso piatto destro nell'angolino basso. E' il gol che taglia le gambe ai biancorossi, incapaci di riprendersi anche dopo l'intervallo. Anzi, nella ripresa il Manchester City potrebbe addirittura dilagare ma Fernandinho, Toure e infine Bony mancano di precisione proprio sotto porta. Finisce 3-1 per l'undici di Pellegrini che vola a nove punti davanti alla Juventus (8) e con due giornate di anticipo si assicura il passaggio del turno agli ottavi di finale.