Champions, Llorente condanna la Juve al secondo posto

LA PARTITA

Il rischio era quello: buttarsi via. La Juventus ci è riuscita fin troppo bene, giocando alla grande per sessanta minuti, sfiorando diverse volte il gol ma poi, come convinta di non poterla più sbloccare, si è adagiata su uno 0-0 troppo pericoloso per una manifestazione come la Champions. Il Siviglia ha preso coraggio, confortato anche dalle notizie in arrivo da Manchester, e alla fine si è pure portato a casa la "retrocessione" in Europa League con il classico gol dell'ex. Un vero peccato perché tra le parate di Rico, migliore in campo (ma con Buffon subito dietro), la traversa di Dybala ma soprattutto gli errori sottoporta di Morata poteva essere un altro epilogo. Allegri (che lascia a casa infortunati anche non gravi: un rischio non calcolato?) perde la partita e l'imbattibilità europea in un solo colpo e ora rischia di trovarsi di fronte un sorteggio ben diverso da quello sperato. A Nyon niente paura comunque, perché ci sono squadra abbordabilissime per i bianconeri che devono più che altro interrogarsi sul blackout finale.

Tutto era iniziato nel migliore dei modi, con le continue verticalizzazioni dei centrali juventini che liberano spesso e volentieri Dybala e Morata al tiro: Rami-Kolo non sono la coppia più veloce della Terra eppure né l'argentino, bravo anche a prendere palla sulla propria trequarti, né lo spagnolo riescono a bucare Sergio Rico. Preoccupante la continua involuzione di Morata che al 25' sbaglia a due passi dopo l'assist di testa del compagno di reparto e si ripete nel finale, questa volta servito da Cuadrado. Anche il Siviglia ha le sue occasioni ma sono tentativi estemporanei o deviazioni da calcio piazzato: bravo Buffon al 19' e alla mezz'ora su Llorente. Ma è comunque la Juve a fare la partita, con Alex Sandro in continua crescita e la verve di Dybala ben protetta da uno Sturaro in versione Champions. Con le punte in pressing sulla difesa e gli spagnoli lenti e senza idee a centrocampo, le occasioni fioccano ma senza il tap-in decisivo.

Nella ripresa è ancora monologo Juve, almeno fino al gol. Lotta Barzagli-Llorente in mezzo all'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex prende posizione e batte Buffon. Se in questa edizione i tifosi juventini si erano abituati alle rimonte, quella di Siviglia non è la serata giusta tanto che è la squadra di Emery a farsi preferire nella parte finale della partita. Ancora Llorente reclama per un contatto con Chiellini mentre Buffon si dà da fare sulla conclusione da lontano di Banega. Eppure, come a sottolineare che - se solo avesse voluto - la Juve è davvero tre gradini sopra questo Siviglia, è Dybala a colpire la traversa a otto dalla fine e ancora Morata a mangiarsi il pari solo davanti a Rico, in serata di grazia, al 91'. Per Allegri la maledizione continua: in carriera non è ancora riuscito a chiudere primo un girone di Champions.