Champions: Leverkusen di forza, 1-0 all'Atletico

23:13 - Il Bayer Leverkusen strapazza l'Atletico Madrid. I tedeschi si impongono 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Bayer, reduce da tre gare senza vittoria in Bundesliga, piega i campioni di Spagna grazie a un gran gol di Hakan Calhanoglu al 57'. Un ko inatteso per i Colchoneros, che nella gara di ritorno al Vicente Calderon non potranno contare su Godin (ammonito, era diffidato) e Tiago, espulso al 77'.