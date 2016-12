Champions League, Zidane: "Se non andiamo in finale sarà un fallimento"

Alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions , Zinedine Zidane annuncia il rientro di Ronaldo e non si nasconde: "Cristiano sta bene ed è al 100%, domani ci sarà - dice in conferenza stampa. Siamo in un buon momento ma finora non abbiamo vinto niente, sappiamo che sarà molto complicato e se non ci qualificheremo per la finale sarà un fallimento". Non recupera invece Benzema , non convocato insieme a Casemiro .

Lo 0-0 dell'andata, in casa del Manchester City, lascia tutto in bilico: "Domani sara' piu' complicato rispetto all'andata - spiega Zidane -, ma ne siamo consapevoli e ci prepareremo a giocare come al solito, rispettando l'avversario che ha ottimi giocatori, soprattutto in attacco. Non sara' come col Wolfsburg, sara' diverso e non possiamo pensare di segnare 2 gol in 15 minuti. Ci dovremo preparare per questo. Vogliamo davvero finire la stagione molto bene e siamo in grado di ottenere qualcosa di importante perche' questi giocatori lo meritano".