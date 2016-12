Champions League, verso il sorteggio: Napoli in seconda fascia

Le altre fasce sono decise in base al coefficiente per club al termine della scorsa stagione. Nella seconda fascia è certa la presenza del Napoli. Con la squadra di Sarri anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Siviglia e Bayer Leverkusen.



La Roma, dovesse passare il turno, finirà in fascia 3 (dove sono già presenti Dinamo Kiev, Lione, Psv Eindhoven e Sporting Lisbona) solo se saranno eliminate in contemporanea 4 di queste 5 squadre: Villarreal, Ajax, Viktoria Plzen, Salisburgo e Moenchengladbach. Se stasera Villarreal e Viktoria passeranno il turno (difficile per la squadra di Plzen), la Roma scivolerà direttamente in quarta fascia.



Più probabile che la Roma conoscerà il proprio futuro, eventualmente, mercoledì. In fascia 4 l'unica sicura è il Besiktas. Il Basilea sarà in seconda fascia se Manchester City (praticamente impossibile) o Porto saranno eliminate agli spareggi, il Tottenham in caso di eliminazione di entrambe.