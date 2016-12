Champions League: un'italiana a settimana su Canale 5

Champions League su Mediaset Premium , si cambia. Nella prossima edizione una delle partite delle italiane impegnate verrà sempre trasmessa in chiaro su Canale 5 . Un cambio di strategia rispetto alla scorsa stagione quando Juventus e Roma furono visibili solo su Premium Sport per gli abbonati. "Il giorno designato probabilmente sarà il martedì - ha rivelato Pier Silvio Berlusconi -, ma di volta in volta sceglieremo la partita più importante".

Due squadre italiane, Juventus e Napoli, sono già qualificate ai gironi di Champions League con la Roma in attesa di capire se riuscirà a superare il playoff ed entrare nel tabellone principale. In quel caso per tre martedì due squadre italiane giocherebbero in contemporanea e una delle due partite sarebbe trasmessa solo per gli abbonati a Premium Calcio.