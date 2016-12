Champions League, Sarri: "Col Benfica è una finale, niente calcoli"

"Giocheremo in uno stadio caldissimo, ma noi vogliamo qualificarci, meritiamo di passare". Maurizio Sarri carica il Napoli alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica decisivo per le sorti europee del club: "Ci giochiamo una finale , sarà una partita difficile, molto diversa da quella dell'andata - ha detto l'allenatore assicurando -. Giocare per il pareggio non fa per noi , non faremo calcoli".

HAMSIK: "PASSARE IL TURNO E' IL NOSTRO UNICO PENSIERO""Giocare per il pari potrebbe rovinarci la prestazione. Non siamo abituati a gestirlo. Non penseremo a quello che accade nell'altra gara del girone", ha ammonito Sarri, consapevole che al Da Luz sarà una gara ben diversa dal match di andata, dove il Napoli vinse 4-2, e differente anche dal solito: "Probabilmente saremo costretti a giocare una partita diversa da quella che giochiamo abitualmente. La gara può cambiare violentemente nella fase finale - ha aggiunto - Nei primi 60'-70' si giocherà con equilibrio, tecnica, poi nel finale per forza di cose una delle due dovrà prendersi rischi enormi e portarla su aspetti meno tattici". "Nelle altre gare abbiamo sempre fatto prove di discreto livello - ha ricordato Sarri - col Besiktas invece abbiamo concesso qualcosa di troppo ma il risultato poteva essere diverso. Inutile pensare a un fuorigioco, conta la gara di domani".



Sarri non si sbottona sui dubbi di formazione, in particolare sulla pedina centrale del tridente. Mertens o Gabbiadini?: "Mi serve un giocatore che possa cambiare l’inerzia della gara dalla panchina”, ha detto il tecnico, rimandando la decisione all'immediata vigilia della partita. In campo ci sarà sicuramente Lorenzo Insigne, che dopo un lungo digiuno è tornato al gol, realizzandone 4 nelle ultime tre di campionato, ma ancora a secco in Champions: "Lo scorso anno ha fatto molto bene dal punto di vista realizzativo. Quest’anno ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora è tornato ai suoi livelli", ha detto Sarri sperando che lo Scugnizzo si ritrovi anche in Europa.



Punto fermo in difesa sarà il ritrovato Raul Albiol: "Ma Per noi è sempre stato un giocatore importante. Nessuno ha mai pianto, ma ci sono successe 2-3 cose pesanti, fa parte del gioco. Il suo infortunio è arrivato quando si era fatto male anche Chiriches e Maksimovic e Tonelli erano arrivati da poco. E' stato un handicap importante", ha chiuso l'allenatore, consapevole che l'apporto del difensore spagnolo sarà fondamentale a Lisbona.