Champions League: rullo Shakhtar, Ajax bloccato dal Paok

Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria prenotano il playoff di Champions League . Nell'andata del terzo turno preliminare gli ucraini superano 2-0 lo Young Boys, mentre con lo stesso risultato gli uomini di Kranjcar piegano 2-0 la Dinamo Tbilisi. Esordio nel torneo col freno a mano per l' Ajax di Bosz: 1-1 all'Amsterdam Arena, con il nuovo tecnico dei lancieri che non convoca Milik (vicinissimo al Napoli) per il match contro il Paok.

Dopo la lunga gestione Lucescu (ora allo Zenit) il nuovo tecnico Fonseca conferma in blocca la squadra che la passata stagione sfiorò la finale di Europa League: di Bernard e Seleznyov le reti che giustiziano lo Young Boys, e ora il ritorno in Svizzera pare veramente una formalità. La Dinamo Zagabria sembra non aver sofferto la partenza di Marko Pjaca, mentre l'Ajax ora dovrà giocarsi il passaggio del turno nel catino bollente del Toumba Stadium. All'Amsterdam Arena è Dolberg a salvare i padroni di casa dopo il vantaggio iniziale di Campos.



Risultati dagli altri campi: pareggio interno per Sparta Praga e Viktoria Plzen, Red Bull Salisburgo che espugna 1-0 il campo del Partizani Tirana. La formazione albanese, ripescata al posto dello Skenderbeu, è allenata dall'italiano Adolfo Sormani. Terzo turno di Champions che prosegue mercoledì sera: il big match è senza dubbio Fenerbahce-Monaco.