Champions League: Roma, ottavi nel mirino 

16:19 - La Roma nel gelo di Mosca ha la qualificazione agli ottavi nel mirino: i giallorossi potrebbero centrare l'obiettivo con una giornata d'anticipo. La squadra di Rudi Garcia è chiamata a battere il Cska e poi sperare in un regalo del Bayern Monaco, già qualificato, che dovrebbe fermare il City, almeno sul pareggio, a Manchester. Intanto salgono le quotazione di Ljajic per il tridente con Totti e Gervinho, sorpassato Iturbe.

La vera mossa a sorpresa di Rudi Garcia però potrebbe essere in difesa con Florenzi reinventato nel ruolo di terzino destro viste le assenze di Maicon e Torosidis. Il tecnico francese non ha praticamente alternative se non il giovane Somma che ha esordito sabato in Serie A.

Il 5-1 dell'andata è solo un ricordo e a Mosca non sarà per niente una passeggiata: si gioca nel freddo della capitale russa e la squadra Leonid Sluckij è galvanizzata dal successo di Manchester. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che si giocherà a porte chiuse e il Cska non potrà contare sull'aiuto del pubblico.