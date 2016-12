Champions League, Roma-Bayern: su Twitter la sfida è già cominciata

14:09 - Esattamente come accaduto prima di City-Roma, anche il match tra i giallorossi e il Bayern Monaco è cominciato su Twitter con parecchie ore d'anticipo. La Roma ha ricordato l'ultima sfida tra i due club - terminata 3-2 per Totti e compagni - e i tedeschi hanno risposto: "Noi c'eravamo di sicuro ma stasera speriamo in un risultato diverso. Aspettatevi una partita dura". Controreplica giallorossa: "Le partite dure sono l'essenza della Champions".

Nella mattinata di martedì la Roma, chissà se con malizia o meno, ha voluto ricordare attraverso Twitter l'ultima sfida contro i bavaresi, vinta 3-2 dai giallorossi: "Torna la Champions League con la sfida al Bayern. L'ultimo Roma-Bayern risale al 2010-11? Chi di voi c'era?".



Il club tedesco, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha subito replicato: "Noi c'eravamo di sicuro, ma stasera speriamo in un risultato diverso. Aspettatevi una partita dura". Puntuale, è arrivata la controreplica della Roma: "Le partite dure sono l'essenza della Champions! Non vediamo l'ora della partita di oggi".

Torna la @ChampionsLeague con la sfida al @FCBayern. L'ultimo #RomaBayern risale al 2010-11? Chi di voi c'era? pic.twitter.com/EAMNOrLOsg

— AS Roma (@OfficialASRoma) 21 Ottobre 2014

.@OfficialASRoma We were of course, but we're hoping for a different result today. Expect a tough game! #ASRFCB pic.twitter.com/XJ7et2yetZ

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 21 Ottobre 2014