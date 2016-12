Champions League, Roma-Bate ad Atkinson

Sarà l'inglese Martin Atkinson a dirigere la delicata sfida di Champions League tra la Roma e il Bate Borisov, in programma mercoledì sera all'Olimpico. I suoi assitenti saranno saranno Mullarkey e Child, con Kirkup quarto uomo. Oliver e Moss designati per la porta. Per Atkinson si tratta del debutto con i giallorossi, mentre ha fischiato i bielorussi nella fase a gironi della Champions 2008/2009 nel 2-2 contro la Juve.