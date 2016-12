Champions League, Roma-Barcellona 1-1: Florenzi fa il mago

LA PARTITA

Cinquantacinque metri e mezzo di pura follia, incoscienza, genialità. Forse è questo quello che ci vuole per fermare il super Barcellona campione di tutto in carica, di sicuro è ciò che è servito alla Roma per uscire indenne dal campo e dagli spettri dell'1-7 della scorsa stagione contro il Bayern Monaco. Una magia pura quella di Florenzi contro i maghi del pallone, imbrigliati per buona parte della partita da una buona fase difensiva impostata da Garcia. L'1-1 restituisce forza al gruppo giallorosso consapevole che a giochi fatti proprio questo passettino potrebbe risultare decisivo nella corsa al Bayer Leverkusen.

Forse i catalani non hanno la forma del recente giugno, ma per tutto il primo tempo tengono tra i piedi il pallino del gioco approfittando di una Roma troppo schiacciata in difesa e con diversi spazi lasciati sulla trequarti per le classiche imbucate di Iniesta e Rakitic. La Roma, di suo, ci prova in contropiede con Salah e Dzeko ma gli scatti dell'egiziano devastano fino a un certo punto l'altissima linea difensiva di Luis Enrique. Scampati i pericoli è monologo blaugrana (d'azzurro vestiti) fino al gol di Suarez, con qualche errore di troppo in disimpegno di Keita e Nainggolan. La rete dell'uruguayano, contestata da Garcia per un presunto fallo di Messi su Digne, arriva su suggerimento di Rakitic liberissimo sulla destra. Da lì, però, il relax spegne la foga degli spagnoli che dopo il rigore chiesto da Suarez incassa la meraviglia fatta a calcio di Alessandro Florenzi, professione "tuttofare dai gol d'autore". La sua follia, nel senso più buono possibile del termine, è un destro da 55,5 metri che bacia il palo di Ter Stegen e fa esplodere l'Olimpico. Incredibile.

Nella ripresa la fase offensiva della Roma si spegne progressivamente per mantenere quella strettezza tra i reparti in grado di imbrigliare le ragnatele di passaggi della MSN. Garcia perde Szczesny, per Luis Enrique la grana Rafinha, ma è nell'ultimo quarto d'ora che i catalani ci provano davvero. Su Neymar ci pensa Manolas, su Messi, fenomale nel dribbling da fermo, la traversa. Su Iniesta ancora De Sanctis mentre è Manolas al 95' a chiudere la porta a Jordi Alba praticamente sulla linea. L'1-1 è salvo, è fondamentale, dà morale. Gli spettri delle recenti batoste sono stati esorcizzati, ora la testa può passare al Bayer Leverkusen.