Champions League: Rizzoli arbitra Atletico-Barcellona

Un altro arbitro italiano nei quarti di finale di Champions League . Dopo Rocchi per l'andata Wolfsburg-Real, ora Nicola Rizzoli dirigerà il ritorno dell'euroderby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona , in programma mercoledì sera allo stadio Vicente Calderon (2-1 per i blaugrana nel primo round). Assistenti i connazionali Di Liberatore e Tonolini, addizionali Banti e Damato; quarto uomo Cariolato.

Rizzoli arbitrerà l'Atletico in una competizione europea per la sesta volta. La prima risale al 30 settembre 2009 contro il Porto in Champions League ed è stata l'unica sconfitta dei Colchoneros (2-0). Nelle altre occasioni sono state solo vittorie. Gli altri arbitri delle sfide di martedì e mercoledì in Champions League: City-Psg, Carballo (SPA), Real-Wolfsburg, Kassai (UNG); Benfica-Bayern, Kuipers (OLA).