Champions League, Psg: Ibrahimovic salta il Barcellona

10:19 - Zlatan Ibrahimovic alza bandiera bianca: niente Barcellona. Questa mattina lo svedese si è sottoposto ad un esame per testare la sua condizione e l'esito è stato negativo. A comunicarlo è lo stesso Psg, costretto ad affrontare i blaugrana in Champions League senza il suo numero dieci. Davvero una brutta notizia per Blanc che, dopo i recenti risultati negativi, non può più fallire. L'assenza di Ibra complica parecchio le cose.

L'allenatore dei parigini nell'ultimo turno di Ligue 1 ha fatto un po' di turnover, mischiando così le carte prima del big match di Coppa. Difficile rivedere il giovane Bahebeck, al posto di Ibrahimovic, al fianco di Cavani. Il principale indiziato a sostituire l'attaccante svedese sembra essere Lucas Moura, in panchina contro il Tolosa. Ibra saltà così l'appuntamento contro la sua ex squadra e, allo stesso tempo, il duello con Messi, con cui il genio di Malmö non ha mai legato.