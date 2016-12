Champions League: Pjanic salva la Roma

LA PARTITAAdesso gli ottavi sono più vicini. È una Roma davvero folle, che fa arrabbiare Rudi Garcia, ma a conti fatti conquista i tre punti e vola al secondo posto nel girone, grazie anche al successo del Barcellona sul Bate Borisov. I giallorossi rischiano di ripetere la pazza prestazione dell'andata, quando in terra tedesca si sono fatti rimontare due reti nel finale (da 4-2 a 4-4). Questa volta non succede, per la felicità dell'Olimpico. Garcia conferma il suo solito 4-3-3 e può sorridere perché ritrova De Rossi, che completa il reparto con Pjanic e Nainggolan. In attacco ci sono i migliori: Dzeko con Salah e Gervinho. Colpisce, invece, l'esclusione di Bellarabi nell'11 titolare del Bayer.



Pronti via e la Roma passa in vantaggio. Dzeko lancia Salah in contropiede che batte Leno con un tiro preciso. Non irresistibile, certo, ma quanto basta per infilarsi in rete. La Roma sfrutta le tante sviste difensive del Bayer e al 29' trova il raddoppio con Dzeko su assist di Nainggolan. Il bosniaco sigla il secondo centro stagionale e torna a segnare in Champions dopo quasi due anni. L'ultima volta era stato il 27 novembre 2013, nel 4-2 del Manchester City contro il Viktoria Plzen. Passa solo 1' e l'attaccante sbaglia un gol già fatto. Il Bayer risponde con una deviazione di Hernandez su cross di Donati, ma Szczesny para.



Nella ripresa è un incubo per la Roma. Nel giro di 6' il Bayer Leverkusen pareggia e all'Olimpico scende il gelo. Entra Bellarabi e cambia il match: al 1' Mehmedi accorcia le distanze, firmando il quarto centro nella massima competizione continentale.. Al 6' è già pari di Hernandez, tenuto in gioco da Florenzi, su assist di Bellarabu. Al 13' Szczesny si supera su Mehmedi. Per i giallorossi è davvero un momento difficile, ma al 28' Bellarabi, per fortuna di Garcia, deve uscire dal campo per infortunio. Ed ecco che al 34' la Roma sfiora il gol e Toprak atterra Salah davanti alla linea di porta. È cartellino rosso per il capitano dei tedeschi e rigore per la Roma. Dal dischetto Pjanic non sbaglia e ora gli ottavi sono più vicini.