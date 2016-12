Champions League: Olympiacos-Juve, arbitra il serbo Mazic 

13:54 - Sarà il serbo Milorad Mazic ad arbitrare l'incontro di Champions della Juve con l'Olympiacos ad Atene, in programma mercoledì. E' internazionale dal 2009 e recentemente ha arbitrato la Nazionale nel 2-0 sulla Norvegia durante le qualificazioni a Euro 2016. Ha inoltre diretto due gare del Mondiale in Brasile: la vittoria della Germania contro il Portogallo e Argentina-Iran. Per Mazic è la prima direzione di un match della Juve.



I suoi assistenti saranno i connazionali Milovani Ristic e Dalibor Djurdjevic. Quarto ufficiale Dejan Petrovic, completano il quadro gli arbitri d’area Danilo Grujic e Dejan Filipovic. Ha fatto il suo esordio in Champions League nel 2012/13, arrivando ad arbitrare i quarti di finale di questa competizione l'anno successivo (Psg-Chelsea, 3-1). In Europa League ha incrociato nel 2011/12 Palermo, Lazio e Udinese.