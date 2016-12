Champions League, nel 2019 l'edizione americana

La Champions League sbarcherà in America. Ma non sarà la solita tournée della squadra vincitrice o della coppa, bensì una vera competizione che unirà i continenti americani ma affiancherà (e non sostituirà) Copa Libertadores e la Coppa Campioni del Centro e Nord America. Un torneo con 64 squadre, della durata di 7 mesi, con in palio 30 milioni di euro per la squadra vincente e che vedrà la luce non prima del 2017.