Champions League: Milan e Juventus nella Top-10 di tutti i tempi

Si scrive Champions League, si legge Real Madrid. I Merengues, unica squadra in doppia cifra nelle vittorie del trofeo trofeo, sono per distacco la squadra più vincente anche in termini di punti. Lo ha pubblicato la Uefa assegnando 3 punti a ogni vittoria, 1 per il pareggio e 0 ovviamente per le sconfitte dal 1955 a oggi, vale a dire da quando è stata istituita la Coppa dei Campioni, ora Champions League. Sul podio Bayern Monaco e Barcellona. Due le squadre italiane nella top-10: il Milan, quinto, precede la Juventus di poco con 17 punti in più.