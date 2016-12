27 dicembre 2015 Champions League: Messi premiato per il gol più bello Premiata la rete contro il Bayern Monaco quando ridicolizzò Boateng e superò Neuer in pallonetto. Florenzi in lizza per il gol del 2015 in tutte le competizioni Uefa

Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo e vince il premio per il gol più bello della scorsa stagione nelle competizioni europee, messo in palio dall'Uefa con un sondaggio via internet. Inutile dire che la rete del fuoriclasse argentino è quella - splendida - segnata in Champions League contro il Bayern Monaco nella gara d'andata al Nou Camp, quando la Pulce ridicolizzò Boateng e superò Neuer con un delizioso pallonetto. Secondo CR7, terzo Ramsey.

Quel colpo d'artista gli è valso il 39% delle preferenze (su oltre 500mila voti da parte degli internauti), surclassando l'eterno rivale portoghese che si è dovuto accontentare del 24% dei voti per la splendida rete segnata ad Anfield nel match contro il Liverpool dopo un assist al bacio di James Rodriguez. Terzo posto (e 9% dei consensi) per Aaron Ramsey protagonista di un incredibile tiro al volo bruciante da oltre 35 metri contro il Galatasaray. Al quarto posto il gol di Neymar (7%) dopo un'incredibile serpentina di Iniesta (7%) in Barcellona-Psg. Al quinto posto infine la splendida 'rabona' di Erik Lamela a White Hart Lane che ha mandato in estasi i tifosi del Tottenham nel match vinto 5-1 contro Asteras Tripolis.