Champions League: Manchester City-Roma 1-1, giallorossi secondi nel girone

15:23 - Una grande Roma pareggia in casa del Manchester City e conquista un punto importante in ottica qualificazione. All'Etihad Stadium, i giallorossi chiudono sull'1-1 contro gli inglesi e con 4 punti sono ora secondi nel gruppo E, dove comanda il Bayern Monaco (6). Aguero sblocca il match su rigore dopo quattro minuti (fallo di Maicon sull'argentino), Totti pareggia al 23' e diventa il marcatore più anziano nella storia della Champions.

LA PARTITA

Ci sono tappe, nel corso di ogni stagione, che innanzitutto ti dicono chi sei. La Roma, in casa dei campioni d'Inghilterra, offre una prova di maturità, carattere, freschezza, coraggio. Una dimostrazione di forza assoluta, che spaventa il City e lo tiene a 3 punti di distanza, nella notte in cui Totti - con un capolavoro di classe celestiale - diventa una leggenda anche in Europa. Il capitano giallorosso segna in Champions League a 38 anni e 3 giorni, divenendo il marcatore più anziano di sempre nella storia della competizione.



L'avvio trasforma subito la gara della Roma in una vetta da scalare. Un fattore che nobilita ulteriormente la prestazione dei giallorossi, che all'Etihad sono a larghi tratti padroni del campo, con un gioco scintillante e una personalità poderosa. Maicon, dopo tre minuti, allarga il braccio su Aguero e provoca il calcio di rigore: un trattenuta tanto leggera quanto ingenua, che costa alla banda di Garcia l'immediato svantaggio (il Kun non sbaglia dagli 11 metri). Qui, però, ha inizio il vero e proprio spettacolo della Roma, che si impossessa della metà campo avversaria con un palleggio regale. La chiave del match è in mediana, dove la superiorità numerica della Roma (Pjanic-Keita-Nainggolan) risulta decisiva. La fisicità (oltre alla qualità) di Yaya Touré e Fernandinho, stavolta, non basta a Pellegrini per sopperire all'uomo in meno. Così i giallorossi si scambiano la sfera con una semplicità impensabile alla vigilia, in attesa del varco giusto entro il quale colpire. L'opzione più valida è offerta dalle fasce e soprattutto dalla destra, dove Maicon e Gervinho spazzano via Clichy come e quando vogliono; e proprio il brasiliano, dopo sei minuti, sfonda la traversa con un destro terrificante su assist di Totti.



A sinistra la Roma agisce un po' meno, anche perché Cole e Florenzi - oltre a limitare alla perfezione Zabaleta e Navas - sono vitali per garantire l'equilibrio viste le ripetute discese dei due assatanti di destra. Il pareggio, non a caso, arriva però per vie centrali perché il City, a questo punto già terrorizzato dalle corsie laterali della Roma, si scopre in mezzo e perde Nainggolan: Kompany è costretto a uscire sul belga e crea una voragine dietro di sé, dove si infila Totti che, con un dolcissimo tocco sotto, supera Hart e infila l'1-1. La squadra di Garcia non si accontenta, sente il sangue e vuole finire l'opera. Gervinho sfiora l'1-2 al 43' (Hart si salva in angolo), Totti (50') e Pjanic (52') insistono a inizio ripresa ma il muro non crolla. Pellegrini, con colpevole ritardo, si rende conto che così il City non può durare ancora a lungo e inserisce Lampard per Dzeko (57'), irrobustendo - finalmente per i Citizens - il centrocampo. E in effetti gli inglesi cambiano decisamente volto, alzano il baricentro e cominciano a farsi sotto minacciosi. Dalle parti di Skorupski, comunque, arrivano soprattuto conclusioni da fuori che non impensieriscono più di tanto il portiere polacco (in campo al posto dell'infortunato De Sanctis), a cui non tremano le gambe nell'esame più importante. Esattamente quanto mostrato dalla Roma, che stanotte - oltre ad aver scoperto il suo vero volto - ha soprattutto capito di non avere limiti.

LE PAGELLE



Totti 8 - Corsa e sacrificio, ma più che altro tocchi illuminanti e lampi di classe infinita, come in occasione del gol. Nella storia della Roma è entrato da tempo e ci resterà in eterno. Adesso è anche in quella della Champions, di cui è diventato il marcatore più anziano di sempre (38 anni e 3 giorni). Superato un certo Ryan Giggs, che deteneva il precedente primato (37 anni e 9 mesi).



Nainggolan 7,5 - Impossibile superarlo. Sradica mille palloni e ne intercetta altrettanti. In apnea per 90 minuti, è decisivo anche in attacco: suo l'assist per Totti.



Yanga Mbiwa 7,5 - Solido, concentrato, sempre puntuale. Non bada a fronzoli ed è efficace come pochi.



Pjanic 7 - Raffinato ed elegante, fa girare la squadra con la precisione di un computer. Davanti fallisce una buonissima occasione e spreca qualche contropiede interessante.



Silva 6,5 - Inesistente nel primo tempo, soprattutto per merito della Roma che lo costringe a ripiegare. Sale di giri nella ripresa: dai sui piedi nascono le occasioni migliori per il City.



Dzeko 5 - Annullato da Manolas e Yanga-Mbiwa, che non gli concedono mai mezzo metro. Così prova sovente ad abbassarsi sulla trequarti, in cerca di palloni giocabili: niente da fare, nemmeno così.

IL TABELLINO



MANCHESTER CITY-ROMA 1-1

Manchester City (4-4-2): Hart 6; Zabaleta 6, Kompany 5,5, Demichelis 5,5, Clichy 5; Navas 5 (1' st Milner 6), Yaya Touré 6, Fernandinho 5,5, Silva 6,5; Dzeko 5 (12' st Lampard 6,5), Aguero 6,5 (39' st Jovetic sv).

A disp.: Caballero, Sagna, Kolarov, Mangala, Jovetic. All.: Pellegrini 5,5

Roma (4-3-3): Skorupski 6,5; Maicon 6 (44' st Torosidis sv), Manolas 7, Yanga-Mbiwa 7,5, A. Cole 7; Nainggolan 7,5, Keita 7, Pjanic 7; Gervinho 7, Totti 8 (27' st Iturbe 6), Florenzi 6,5 (38' st Holebas sv).

A disp.: Curci, Paredes, Destro, Ljajic. All.: Garcia 7

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Marcatori: 4' rig. Aguero (M), 23' Totti (R)

Ammoniti: Maicon, Nainggolan (R); Zabaleta (M)

Espulsi: -