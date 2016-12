Champions League: Malmoe-Juve, formazioni ufficiali

20:28 - La Juventus che si presenta Malmoe lo fa da terza nel Gruppo A di Champions League. Nonostante questo, a due partite dalla fine le possibilità di qualificazione e di primo posto ci sono ma prescindono dal raccogliere almeno una vittoria tra Malmoe e Atletico. Il rigore fallito da Vidal contro l'Olympiacos ha complicato i piani per la differenza reti con i greci, ma i giochi si decideranno all'ultima giornata. Stasera in campo in maglia verde.

A decidere per il verde è stata la Uefa: non era possibile indossare la maglia blu in quanto quella del Malmoe è azzurra. Ma neppure quella bianconera andava bene: poco netto il contrasto. Eppure sabato scorso all'Olimpico... La Juve ha già indossato la terza maglia verde in occasione della trasferta del 1° ottobre a Madrid contro l'Atletico (sconfitta per 1-0). Nella trasferta in Grecia contro l'Olympiacos è stata indossata la casacca blu. Stasera si torna a quella verde. Intanto la Juve, relativamente alle condizioni del campo, ha smentito di aver inoltrato protesta ufficiale alla Uefa. C'è comunque preoccupazione e insoddisfazione.

Ecco la classifica del Gruppo A a due giornate dalla fine:

Atletico Madrid, 9 punti, 10 gol fatti, 3 subitì, dr +7

Olympiacos, 6 punti, 6 gol fatti, 7 subiti, dr -1

Juventus, 6 punti, 5 gol fatti, 4 subiti, dr +1

Malmoe, 3 punti, 2 gol fatti, 9 subiti, dr -7

Due vittorie

Se i bianconeri dovessero vincere entrambe le partite sarebbero qualificati, non per forza come primi. Anche nel caso in cui anche l'Olympiacos, in vantaggio nello scontro diretto, le vincesse entrambi, i greci passerebbero come primi e i bianconeri come secondi con l'Atletico Madrid eliminato.

Una vittoria e un pareggio

In questo caso le combinazioni sono svariate. La Juventus salirebbe a 10 punti e passerebbe come seconda se l'Atletico Madrid battesse o pareggiasse stasera contro i greci e pareggiasse a Torino. Dovesse invece arrivare un pari in Svezia e una vittoria contro gli spagnoli la posizione dipenderebbe dallo scontro di Madrid tra le altre due squadre del girone. Anche con quattro punti in due partite però la qualificazione non sarebbe matematicamente certa: se la Juventus vincesse a Malmoe pareggiando poi con l'Atletico andrebbe a 10 punti; così come l'Atletico se perdesse contro i greci pareggiando poi a Torino; e l'Olympiakos vincendo a Madrid e pareggiando in casa contro il Malmoe. A quel punto sarebbe tutto un calcolo di classifica avulsa e differenza reti.

Una vittoria e una sconfitta

C'è anche la remota possibilità che i bianconeri passino agli ottavi raccogliendo solo tre punti. La Juventus vincendo a Malmoe e perdendo contro l'Atletico salirebbe a 9 punti, ma se l'Olympiacos le perdesse entrambe resterebbe a sei punti. A quel punto Juventus e Malmoe sarebbero a pari punti e bisognerebbe vedere con quale scarto gli uomini di Allegri sarebbero stati sconfitti in Svezia partendo dal 2-0 di Torino. La Juve passa anche nel caso in cui l’Olympiacos ne perde una e ne pareggia una e con i bianconeri che ne perdono una e ne vincono una. Questo però accade solamente nel caso in cui la Juve vince contro il Malmoe e perde contro l’Atletico o se la Juve vince contro gli spagnoli e perde contro gli svedesi con una rete di scarto oppure un 4-2.



FORMAZIONI UFFICIALI

Malmoe (4-4-2): Olsen; Tinnerholm, Helander, E.Johansson, Ricardinho; Eriksson, Halsti, Adu, Forsberg; Rosenberg, Thelin. A disposizione: Azinovic, Concha, Konate, Thern, Cibicky, Rakip, Mehmeti. All.: Hareide.

Juve (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Padoin; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente. A disposizione: Storari, Ogbonna, Evra, Pereyra, Morata, Coman, Giovinco. All.: Allegri