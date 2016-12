Champions League: Malmoe aspetta il Real Madrid e accorcia il campo

Come fermare il Real Madrid di Cristiano Ronaldo? Il Malmoe le sta pensando tutte e in vista della visita di CR7 e compagni al Swedbank Stadion, il club svedese ha deciso di accorciare di due metri il terreno di gioco. L'obiettivo è quello di intralciare il più possibile il gioco in velocità degli spagnoli, proprio come fatto nella scorsa stagione con la Juventus. Il risultato però fa sorridere e le vecchie linee verniciate sono ben visibili.