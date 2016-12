Champions League: la moviola di Roma-Real

Roma-Real Madrid, arbitro Kralovec (Rep.ceca) Alla Roma mancano due calci di rigore. Primo episodio al 10' della ripresa. Navas esce su El Shaarawy lanciato a rete: l'intervento del portiere dei merengues è scomposto, vuole colpire il pallone di destro ma non lo tocca e anzi colpisce il piede dell'attaccante giallorosso. C'era il rigore e anche il cartellino giallo per Navas.

Il secondo caso al 35': l'intervento in area in scivolata di Carvajal su Florenzi è da rigore netto. Cesari: "Kralovec è da 3". Regolare la posizione di Cristiano Ronaldo sul gol dell'1-0 e non c'è penalty per l'intervento di Pjanic su CR7: il bosniaco anticipa il portoghese e tocca il pallone. E non c'è neppure azione pericolosa.