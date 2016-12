Champions League: la moviola di Juve-Bayern

Juventus-Bayern, arbitro Atkinson (ING)

Sul gol del Bayern, Lewandowski è sulla traiettoria del tiro di Mueller al di là di tutti e in posizione attiva. Buffon non può vedere la partenza del pallone, è coperto. Gol, secondo Graziano Cesari, da annullare. Sullo 0-0, al minuto 22', cross di Pogba per Dybala: Vidal intercetta il pallone di mano in area. Gesto assolutamente volontario. Era calcio di rigore.