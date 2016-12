Champions League: la moviola di Bayer Leverkusen-Roma

Bayer-Roma, arbitro Kassai (UNG)

Al 34' del primo tempo Gervinho viene agganciato da Papadopoulos, che lo tocca con il ginocchio. L'arbitro Kassai non fischia nulla. Non era rigore perché il fallo è avvenuto fuori area, ma punizione per i giallorossi e rosso per il difensore del Bayer. Fallo di mano di Torosidis in area e rigore per il Bayer: decisione assolutamente conforme al regolamento. Il braccio destro è largo. Giusto il giallo per simulazione a Nainggolan: quello di Papadoupulos non è un intervento scorretto. Lo stesso Nainggolan rischia il cartellino rosso per un intervento sopra le righe su Hernandez. Il fallo da cui nasce la punizione-gol di Pjanic non c'è: Nainggolan si cerca il fallo che Kramer non commette.