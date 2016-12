Champions League, la Juve ai quarti: Tevez e Morata affossano il Borussia

00:28 - La Juventus passeggia a Dortmund, travolge 3-0 il Borussia e vola ai quarti di finale di Champions League. Grande protagonista della serata Carlos Tevez, che sblocca la gara con un bolide da fuori area al 3'. I tedeschi non danno segnali di reazione e nella ripresa i bianconeri dilagano: Morata raddoppia al 25' servito dall'Apache e lo stesso Tevez cala il tris al 34'. Unica nota stonata l'infortunio muscolare a Pogba, uscito al 26'.

LA PARTITA

Un'autentica prova di forza, una lezione di calcio che da tanto (troppo) tempo la Juventus non riusciva ad impartire in Champions League. Nella notte più importante della stagione salgono in cattedra Carlos Tevez ed Alvaro Morata e per il Borussia Dortmund è notte fonda, una delle serate più tristi in Europa. Un'autentica impresa quella dei bianconeri, il trionfo di Allegri che dà scacco matto a Klopp in poche mosse. Da queste parti l'anno scorso il Real di Ancelotti ha visto i sorci verdi e l'anno prima quello di Mourinho ci lasciò le penne. Per la Juve, invece, è sempre stato un campo fortunato e la conferma si è avuta anche questa sera.

Il muro giallo dei tifosi del Borussia non fa tremare le gambe a Buffon e compagni, che scendono in campo concentrati e con gli occhi della tigre. Morata fa subito capire a Hummels che sarà una serata difficile per i difensori tedeschi, ma invece di servire Pogba lanciato a rete tutto solo sceglie la soluzione Tevez e l'azione sfuma. Non c'è nemmeno il tempo di rammaricarsi che l'Apache scrive un'altra pagina dei grandi numeri 10 bianconeri al Westfalenstadion, con un potente destro da fuori area che sorprende Weidenfeller. Meno bello delle prodezze di Roberto Baggio (punizione) e Alessandro Del Piero (destro a giro, il suo marchio di fabbrica), ma il risultato è lo stesso: a

piangere sono i tifosi gialloneri.

Il gol dà sicurezza alla Juventus e stordisce il Borussia, incapace per tutto il primo tempo di calciare nello specchio della porta. Anzi è Weidenfeller a doversi sporcare ancora i guantoni su un tiro da fuori di Lichtsteiner. Squadra corta e compatta che non lascia spazi a Reus e compagni, la banda Allegri va un po' in difficoltà quando Pogba è costretto ad uscire per un problema muscolare. Entra Barzagli e la squadra passa a tre dietro, schiacciandosi un po' troppo e lasciando l'iniziativa ai padroni di casa. Solo una questione di supremazia territoriale, perché Buffon non corre pericoli e smanaccia solo qualche cross e corner.

Al rientro dagli spogliatoi ti aspetti un Borussia all'arrembaggio, ma è la Juve che dilaga trascinata da un Tevez incontenibile che con Morata ha sgretolato il muro giallo. Lo spagnolo si fa murare due volte dal portiere tedesco, ma non può sbagliare quando Tevez, scattato sul filo del fuorigioco, gli serve una palla solo da mettere dentro. La qualificazione è in cassaforte, ma l'argentino non ha pietà e cala il tris. Fantastica la prova dell'Apache, una delle migliori in Champions League. Oltre ai gol e all'assist, anche una discesa da fare invidia al miglior Alberto Tomba. E' anche il trionfo di Allegri, che ha dato un'impronta europea a una squadra che fino all'anno scorso era grande in casa ma piccola fuori dai confini nazionali. L'unica nota negativa l'infortunio muscolare di Pogba. Una Juve così fa paura a tutti: venerdì al sorteggio di Nyon saranno in tante a incrociare le dita per evitare Buffon e compagni.

LE PAGELLE

Tevez 8,5 - Il valore aggiunto di questa squadra, sblocca la gara, serve l'assist a Morata, cala il tris e fa venire il mal di testa ai difensori tedeschi.

Morata 7,5 - Con Tevez forma una coppia affiatatissima. Hummels e Subotic non lo prendono praticamente mai.

Marchisio 7 - L'assenza di Pirlo creerebbe problemi a chiunque, ma non alla Juve che ha un Marchisio leader e perfetto vice-Pirlo.

Papastathopoulos 4,5 - E' un centrale e Klopp lo mette in fascia. A calcio si gioca con i piedi, il greco non ce li ha.

Reus 4,5 - La grande delusione della serata. Non ne azzecca una e per il Borussia è notte fonda.

Weidenfeller 6,5 - Prende tre gol, ma è il migliore dei suoi. Basta questo per spiegare la serata no dei tedeschi.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-JUVENTUS 0-3

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weidenfeller; Papastathopoulos, Subotic, Hummels, Schmelzer (1' st Kirch); Gundogan, Bender (18' st Blaszczykowski); Kampl, Reus, Mkhitaryan (18' st Ramos); Aubameyang. A disp.: Langerak, Kehl, Kagawa, Immobile. All.: Klopp.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba (27' Barzagli); Pereyra; Tevez (36' st Pepe), Morata (33' st Matri). A disp.: Storari, Ogbonna, Padoin, Llorente. All: Allegri.

Arbitro: Mazic (Serbia)

Marcatori: 3' e 34' st Tevez (J), 25' st Morata (J)

Ammoniti: Reus (B)

Espulsi: