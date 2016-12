Champions League: l'ungherese Kassai arbitra Bayer-Roma

Sarà l'ungherese Viktor Kassai l'arbitro di Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per la terza giornata di Champions League e in programma martedì sera in Germania. Gli assistenti saranno i connazionali Gyorgy Ring e Vencel Toth, quarto uomo Peter Berettyan; Tamás Bognar e Sandor Szabo gli arbitri addizionali. Per Kassai è la prima direzione con la Roma in carriera e in gare ufficiali. Con il Bayer Leverkusen due i precedenti: una vittoria e un ko.