Champions League: Kuipers arbitra Roma-Barcellona

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro di Roma-Barcellona, gara valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League e in programma mercoledì sera alle 20.45 all'Olimpico. Nel match di esordio dei giallorossi di Garcia nella massima competizione europea, Kuipers avrà come assistenti i connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra: addizionali Pol van Boekel e Richard Liesveld. Quarto uomo Charles Schaap.