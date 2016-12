Champions League: Juve-Real Madrid, arbitra Atkinson

E' il fischietto inglese Martin Atkinson il direttore di gara scelto per dirigere Juventus-Real Madrid, semifinale di andata di Champions League in programma martedì sera a Torino. Atkinson, 44enne giacchetta nera originaria di Bradford, ha già diretto in questa stagione i bianconeri, nel match dello Stadium contro l'Olympiacos che la squadra di Allegri ha vinto 3-2 nello scorso novembre.