Champions League: Juve-Manchester City, arbitra il tedesco Brych

Sarà il tedesco Felix Brych a dirigere Juventus-Manchester City, match valido per la quinta giornata del gruppo D di Champions League in programma mercoledì alle 20.45 allo Juventus Stadium. Brych ha già diretto i bianconeri nella scorsa stagione contro l'Atletico Madrid al 'Vicente Calderon', quando i Colchoneros si imposero per 1-0. Il bilancio di Brych con le squadre italiane è di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.