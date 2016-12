Champions League: Juve-Lione, arbitra Kuipers

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro di Juventus-Lione, gara valida per la quarta giornata del gruppo H di Champions League e in programma mercoledì sera alle ore 20.45 allo Juventus Stadium. Nell'ultima uscita europea i bianconeri di Allegri, che sono in testa alla classifica del girone con 7 punti a braccetto con il Siviglia, hanno sconfitto i francesi per 1-0 con un gol di Cuadrado.