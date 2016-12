Champions League: Juve, c'è l'obbligo di vincere col Malmoe

18:32 - Quel rigore sbagliato da Vidal allo scadere contro l'Olympiacos è un macigno che la Juve si porterà dietro nel prossimo turno di Champions League. E' proprio contro il Malmoe in Svezia che i bianconeri si giocano il passaggio del turno. In tutto questo c'è anche la condizione necessaria per la quale l'Atletico dovrà battere proprio l'Olympicos. La classifica sarebbe poi così: Atletico 12 punti, Juventus 9, Olympiacos 6 e Malmoe 3.

La squadra di mister Allegri è penalizzata proprio dagli scontri diretti (1-0 in Grecia e 3-2 allo Stadium) e quel rigore sbagliato da Vidal avrebbe spostato gli equilibri a favore dei piemontesi.

Se tutto andasse per il verso giusto quindi, alla Vecchia Signora basterebbe anche un pareggio in casa nell'ultima gara del girone contro l'Atletico per tirare un sospirone di sollievo e non avere gli stessi punti (9) dei greci. La classifica anche qui reciterebbe: Atletico 13, Juventus 10, Olympiacos 9 (sempre che vincano col Malmoe) e Malmoe 3.

Se, tuttavia, se l'Atletico e l'Olympicos dovessero pareggiare, allora i bianconeri avrebbero bisogno di vincere in casa contro l'undici di Simeone per andare avanti nella competizione. Stesso discorso se i greci dovessero battere i Colchoneros, la Juve sarebbe sempre obbligata a conquistare i 3 punti contro gli spagnoli e passare poi da seconda.