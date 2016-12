Champions League, il sorteggio dei quarti: sarà Barcellona-Atletico

I PRECEDENTIIl quarto di finale più aperto è anche quello inedito. E sarà un vero e proprio derby tra le squadre degli emiri-cugini Al Thani e Mansur: Manchester City e Psg si sfidano per scrivere un risultato storico, nessuna delle due squadre ha mai raggiunto le semifinali di Champions. C'è un solo precedente tra le due squadre: la sfida nel girone di Europa League 2008-2009 (in gara di sola andata), finita 0-0.



Chi non è felicissimo del sorteggio è il Barcellona, che sfiderà l'insidioso Atletico Madrid di Simeone. Perché i colchoneros possono imbrigliare Messi e compagni, anche se Luis Enrique ha sempre vinto nei sei precedenti contro il Cholo. L'Atletico è l'ultima squadra ad aver eliminato il Barcellona in Champions: nei quarti 2013-2014 la squadra di Madrid passò facendo 1-1 al Camp Nou e vincendo 1-0 al Calderon.



Il Bayern di Guardiola sfiderà invece il Benfica in quello che sulla carta sarà il quarto più scontato. I precedenti sono tutti dalla parte del Bayern. Nei sei confronti i tedeschi hanno vinto 4 volte, con 2 pari: insomma, i portoghesi non hanno mai battuto il Bayern. L'ultimo confronto risale alla Coppa Uefa '95/'96.



Del tutto inedita, invece, la sfida tra Real Madrid e Wolfsburg. Non ci sono precedenti e sulla stampa spagnola i blancos vengono definiti come favoriti. I pericoli per Zidane potrebbero arrivare da Draxler e Schurrle, mentre sarà sotto osservazione Ricardo Rodriguez, a lungo inseguito dai merengues.