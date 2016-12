Champions League, il Bayern ritrova Ribery per la Roma. E Guardiola sconfessa il tiki-taka 

17:40 - Dopo un lungo e penoso infortunio Franck RIbery potrebbe ritrovare il campo da calcio nella partita di domani contro il Werder Brema. Lo ha anticipato Pep Guardiola oggi in conferenza stampa: "Franck ha fatto due buoni allenamenti senza avvertire dolore. Deciderò domani se impiegarlo, ma il suo rientro non è lontano." Il suo nome si inserisce nella lista dei papabili per la delicata trasferta di martedì con la Roma.

Nel frattempo il nuovo libro del giornalista spagnolo Marti Perarnau "Pep Confidential" rivela la filosofia calcistica di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo disconosce il tiki-taka e le sue derive: "Io odio il tiki-taka, tutto quel passarsi la palla per amore di farlo è spazzatura, non ha uno scopo: un giocatore deve passare la palla con una chiara intenzione."

"Nel calcio, come in ogni altro sport di squadra - spiega il giorno dopo l'allenatore alla squadra - il segreto è sovraccaricare di giocatori una zona di campo in modo che la difesa avversaria vada in tilt lasciando vuoti in un'altra zona. Per questo motivo è importante giocare tanto il pallone, ma bisogna farlo con una chiara idea di ciò che si sta facendo."