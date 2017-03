Champions League, il Barcellona sogna la remuntada contro il Psg

"Possiamo fare sei gol". Luis Enrique ha caricato così l'ambiente. Stasera il Camp Nou ribollirà. E in Francia qualcuno inizia a tremare al pensiero che davvero il Barcellona potrà mettere a segno la " remuntada ". Il 4-0 dell'andata con cui il Psg ha annichilito i blaugrana, insomma, sembra non essere una sentenza definitiva. Non lo è se sei un tifoso e nella tua squadra giocano Messi, Suarez e Neymar. Le ultime due partite nella Liga sono lì a testimoniare che la potenza di fuoco catalana non si è affievolita: 6-1 allo Sporting Gijon e 5-0 al Celta Vigo. Prove generali di remuntada, insomma, anche se l'avversario non è certo dello stesso calibro.

In questa stagione, in 43 partite il Barcellona ha realizzato 122 gol, per una media da 2,83 reti a match. Ben otto volte il Barça ha chiuso i 90' con un risultato che, se replicato, permetterebbe di andare quantomeno ai supplementari contro il Psg (tre volte 4-0, due 5-0, un 6-0, un 6-1 e un 7-0).



LA MATTA STATISTICA DI SPORT.ES

I siti e i quotidiani catalani si spingono oltre. Parlano in continuazione di "remontada". Sport.es propone una statistica perfetta per un tifoso che ha voglia di sognare. Il Psg ha subito solo 7 gol in questa Champions: Sport.es ha messo in fila i minuti nei quali i parigini hanno subito i gol, comparandoli ai minuti dei gol del Barcellona in Coppa. Il Psg ha preso gol al minuto 15 (due volte), e ai minuti 45, 60, 69, 76 e 78. Il cervellotico ragionamento porta a trovare un "minuto medio": il Psg mediamente prende gol al 51'. I 20 gol del Real Madrid invece sono così distribuiti: 3, 16, 17, 21, 24, 27, 50 (due volte), 53, 55, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 74, 75, 88 y 89. Il minuto medio del gol del Barcellona? Il 51'. Una coincidenza che fa ben sperare i tifosi più irriducibili.