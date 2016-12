Champions League: Hoxha portiere eroe

Partizani Tirana in festa e al terzo turno di qualificazione per la prossima Champions League grazie a Alban Hoxha. Il portiere albanese, infatti, è stato decisivo ai rigori contro il Ferencváros. L'estremo difensore si è presentato per primo sul dischetto e ha battuto il collega con un cucchiaio, poi tra i pali ha neutralizzato tre conclusioni su quattro. Dopo gli Europei, l'Albania sogna la Champions League.