Champions League, Garcia su Roma-Real: "Loro sono i favoriti, dovremo fare l'exploit per passare"

A Nyon l'urna della Champions League ha emanato l'amaro verdetto: agli ottavi la Roma dovrà affrontare il Real Madrid di CR7. Il tecnico giallorosso Rudi Garcia ha commentato così ai microfoni della radio ufficiale della società: "Per me è un bel sorteggio. Poter confrontarsi con il Real, una squadra che punta a vincere la Champions League, é una cosa buona. Loro sono favoriti e noi dovremo fare l'exploit per arrivare ai quarti di finale".

L'allenatore non sembra fare drammi: "Questa mattina abbiamo fatto in modo di vedere il sorteggio insieme con tutti i ragazzi e lo staff. Sia andare al Bernabeu che sfidare il Real qua il 17 febbraio sarà entusiasmante. Mi auguro che lo stadio sia pieno in occasione del match. Noi giochiamo la Champions League per sfidare le grandi squadre e vedere all'Olimpico i migliori giocatori del mondo è una bella cosa per noi e per tutta la città", ha aggiunto a Roma Radio.



Garcia è fiducioso: "Abbiamo giocato con il Real in amichevole questa estate ed è andata abbastanza bene, naturalmente questa è un'altra storia perché si tratta della competizione più importante del mondo. A febbraio spero di avere la squadra al completo, potendo recuperare tutti i ragazzi". Ma come l'avrà presa la squadra? "I ragazzi non vedono l'ora di giocare questa grande sfida", ha continuato.