Champions League, Cska Mosca stangato: tre turni a porte chiuse

21:13 - Pugno duro dell'Uefa, che ha sanzionato il Cska Mosca a causa degli incidenti provocati dai tifosi russi all'Olimpico di Roma, durante il match con i giallorossi dello scorso 17 settembre. Il Cska, a cui è stata comminata una multa di 200mila euro, dovrà giocare le prossime tre partite casalinghe a porte chiuse. Inoltre, al club è stata vietata la vendita dei biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte di Champions League.

Il Cska Mosca, dunque, in Champions disputerà le prossime due partite casalinghe (contro City e Roma) senza pubblico. La successiva giornata di squalifica verrà poi scontata agli eventuali ottavi di finale (ipotesi remota), oppure in un'altra edizione. I tifosi russi, inoltre, non potranno andare in trasferta in occasione dei match con Manchester City e Bayern Monaco.