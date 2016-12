8 dicembre 2015 Champions League, corsa agli Ottavi: la situazione dei gironi La Roma è solo una delle squadre a dover ancora staccare il pass: restano 7 posti per 13 squadre

La Juve in campo per il primo posto nel girone, la Roma che deve ancora conquistare la qualificazione. L'ultima giornata dei gironi di Champions sarà quella dei verdetti: non solo per il passaggio del turno, ma anche per il futuro di molte squadre e allenatori. Van Gaal e Mourinho, su tutti: la qualificazione di Manchester United e Chelsea è tutt'altro che scontata. Un'eliminazione potrebbe costare ai due tecnici un addio - se non subito, di sicuro a fine stagione. Vediamo, girone per girone, la situazione e le combinazioni per il passaggio del turno di tutte le squadre: 9 sono già agli ottavi, rimangono 7 posti da assegnare.

GIRONE ASituazione già definita per le prime due posizioni: Real primo, Psg secondo. Si gioca per il terzo posto - e quindi per l'accesso in Europa League: sia Shakhtar che Malmoe sono chiamati a trasferte proibitive. Ucraini e svedesi sono ultimi a pari punti (3). Nel caso perdessero entrambe, andrebbe in EL lo Shakhtar, in vantaggio negli scontri diretti.



Partite in programma: Real Madrid-Malmoe; Psg-Shakhtar



Classifica: Real Madrid 13, Psg 10, Shakhtar 3, Malmoe 3







GIRONE BCalcoli alla mano, è uno dei gironi più intricati, quello che potrebbe regalare una delle soprese più roboanti. Lo United non deve perdere, ma potrebbe non bastargli neanche un pareggio: se infatti finisse pari a Wolfsburg e il Psv dovesse vincere, passerebbero i tedeschi e gli olandesi. In caso di vittoria dei Red Devils, il Wolfsburg rischia di andar fuori (terzo, in Europa League), se contemporaneamente dovesse vincere il Psv. Insomma, può succedere di tutto, Van Gaal rischia.



Partite in programma: Wolfsburg-Manchester United; Psv-Cska



La classifica: Wolfsburg 9, Manchester United 8, Psv 7, Cska 4



GIRONE CBenfica e Atletico sono già agli Ottavi: a Lisbona si gioca uno spareggio per il primo posto. In caso di parità, l'Atletico passa come primo. L'Astana cerca l'impresa per accedere all'Europa League: deve vincere a Istanbul.



Le partite in programma: Benfica-Atletico Madrid; Galatasaray-Astana



La classifica: Atletico Madrid e Benfica 10, Galatasaray 4, Astana 3





GIRONE DAlla Juve basta un pari a Siviglia per avere la certezza del primo posto. Anche il City è già qualificato, ma Pellegrini deve vincere e sperare in una sconfitta bianconera per passare come primo. Lotta per il terzo posto: in caso di arrivo a pari punti tra 'Gladbach e Siviglia (gli spagnoli dovrebbero vincere, i tedeschi pareggiare) vanno in Europa League gli andalusi.



Le partite in programma: Siviglia-Juventus; Manchester City- Borussia Moenchengladbach



La classifica: Juventus 11, Manchester City 9, Borussia Moenchengladbach 5, Siviglia 3



GIRONE EBarcellona già agli Ottavi da prima. La Roma passa se vince con il Bate o se pareggia e - nel frattempo - pareggia anche il Bayer Leverkusen. Ma agli Ottavi può finirci anche il Bate: i bielorussi devono sconfiggere la Roma e sperare in un pareggio o in una sconfitta dei tedeschi. Scenario apertissimo.



Le partite in programma: Bayer Leverkusen-Barcellona e Roma-Bate Borisov



La classifica: Barcellona 13, Roma 5, Bayer Leverkusen 5, Bate Borisov 4





GIRONE FCon il Bayern già primo e la Dinamo Zagabria già eliminata, tutta l'attenzione è sull'infuocato match del Pireo tra Olympiacos e Arsenal. Per andare agli Ottavi i Gunners devono vincere con due gol di scarto, oppure vincere segnando almeno 3 gol (da 3-2 in su). Impresa durissima per Wenger.



Le partite in programma: Dinamo Zagabria-Bayern Monaco e Olympiacos-Arsenal



La classifica: Bayern Monaco 12, Olympiacos 9, Arsenal 6, Dinamo Zagabria 3



GIRONE GJosé Mourinho si gioca faccia e panchina nel match di Stamford Bridge contro il suo passato. Il Porto passa come primo se vince o se pareggia e la Dinamo Kiev non vince. Il Chelsea deve almeno pareggiare per passare. In caso di arrivo di tre squadre a 11, passerebbe come prima la Dinamo Kiev, mentre verrebbe eliminato il Porto (peggior differenza reti rispetto agli ucraini).



Le partite in programma: Chelsea-Porto; Dinamo Kiev-Maccabi



La classifica: Porto 10, Chelsea 10, Dinamo Kiev 8, Maccabi Tel Aviv 0