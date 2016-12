Champions League: coraggio Juve, a Dortmund è il tuo momento

19:49 - La stagione della Juventus è arrivata al bivio. Al Westfalenstadion i bianconeri sfidano il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, forti del 2-1 conquistato a Torino. La truppa di Max Allegri ha a disposizione due risultati su tre, ma il punteggio dell'andata allo Juventus Stadium lascia il discorso qualificazione assolutamente aperto: ai tedeschi basterà una rete per rimettere tutto in discussione.

Con lo scudetto ormai in tasca, andare avanti in Champions rappresenta un traguardo fondamentale per la Juventus. Alla vigilia Allegri ha parlato chiaro: "La nostra stagione non dipende da questa gara". Eppure sono in tanti, tifosi bianconeri compresi, a ritenere che non accedere ai quarti di finale rappresenterebbe una brutta batosta nel cammino dell'ex tecnico del Milan. E allora Allegri proverà ad affidarsi alle sue idee, mettendo da parte la tentazione di passare alla difesa a tre con l'inserimento di Barzagli: la retroguardia dovrebbe essere schierata a 4, col rombo a centrocampo e Morata-Tevez in attacco. In pratica la stessa formazione dell'andata, con l'unica eccezione dell'infortunato eccellente Pirlo. Il Borussia invece cerca di salvare una stagione sin qui deludente: Jurgen Klopp alla vigilia ha parlato di "opportunità da cogliere", cercando di scaricare tutta la pressione sui bianconeri. Che alla pressione sono abituati, e stasera cercheranno di dimostrarlo. Fischio d'inizio alle ore 20.45, arbitra il serbo Mazic.

RIPOSO, POI LA RIUNIONE TECNICA

Buffon e compagni stanno trascorrendo un pomeriggio di riposo prima di essere radunati per la riunione tecnica. Solo allora Allegri comunicherà la formazione scelta per affrontare il Borussia.

LA SQUADRA E' RIMASTA IN ALBERGO

La Juve ha svolto la rifinitura all'interno dell'hotel e i giocatori non sono usciti nemmeno per la tradizionale passeggiata prima di entrare in clima partita.

CINQUEMILA TIFOSI BIANCONERI A DORTMUND

Dortmund si è risvegliata con la pacifica invasione dei tifosi della Juve, che si sono presentati in cinquemila.

BILD: "ARRIVANO I PICCHIATORI"

La Bild ha presentato la sfida di questa sera con un titolo poco carino per la Juve: "Arrivano i picchiatori di Torino". A corredo le foto di Pogba e Vidal in scivolata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weidenfeller; Subotic, Hummels, Papastathopoulos, Schmelzer; Bender, Gundogan; Reus, Kampl, Mkhitaryan; Aubameyang. A disp: Langerak, Kehl, Blaszczykowski, Kirch, Kagawa, Immobile, Ramos. All: Klopp.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra; Tevez, Morata. A disp: Storari, Ogbonna, Barzagli, Pepe, Padoin, Llorente, Matri. All: Allegri.

Arbitro: Mazic

