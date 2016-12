Champions League: City, una storica semifinale

LA PARTITAManchester City e Paris Saint Germain bussano alla porta della storia: gli inglesi inseguono la loro prima semifinale di Champions, i francesi la seconda dopo quella (andata male) del 1995 contro il Milan di Capello. Il 2-2 dell'andata al Parco dei Principi regala un piccolo vantaggio alla squadra di Pellegrini, che recupera Touré, ma conferma gli 11 di Parigi, con Navas al posto dell'ivoriano. Non sono del match gli infortunati Kompany e Sterling. In casa PSG, il grande assente è Marco Verratti (infortunato), mentre la squalifica ha tolto di mezzo Matuidi e David Luiz. Blanc sceglie il 3-5-2, accontentando Cavani che affiancherà così Ibrahimovic in attacco. Lo svedese, sempre a segno nelle ultime 5 gare di Champions, è chiamato al riscatto dopo gli errori dell'andata che hanno segnato in negativo la prova dei campioni di Francia.



Come all'andata i parigini, grazie al loro palleggio, provano a fare la partita, con i Citizens accorti e pronti a ripartire e verticalizzare per Aguero. Il cambio di modulo sembra non giovare al PSG, con Ibra e Cavani che non riescono a dialogare e i centrocampisti che non riescono ad innescarli. Non a caso il primo pericolo arriva da calcio da fermo: Ibra al 16' impegna Hart che si salva in angolo. Il primo acuto, però, rimarrà anche l'ultimo di un primo tempo deludente per i parigini, che sbagliano tanto nei disimpegni. Aguero sbaglia la mira nel giro di un minuto (23'), poi si invola verso Trapp che lo stende in area: rigore netto e giallo al portiere. Sul dischetto va lo stesso Kun che calcia clamorosamente a lato. Un'occasione ghiottissima gettata al vento per lo sconforto dei 53mila dell'Etihad Stadium. Il pericolo scampato non scuote i transalpini, troppo imprecisi nei passaggi. Nel finale del tempo Blanc perde anche Thiago Motta per un problema muscolare: entra Lucas e la squadra viene ridisegnata con il consueto 4-3-3, con Marquinhos playmaker.



La ripresa si apre come il primo tempo, con la punizione di Ibra che impegna ancora Hart. I francesi provano ad alzare i ritmi, Blanc si gioca anche la carta Pastore, ma il muro dei Citizens regge e trema solo sui calci piazzati, come al 21', quando Lucas pennella un angolo sulla testa di Thiago Silva che schiaccia troppo e permette al numero 1 inglese di alzare sopra la traversa. Il City è molto ordinato e cinico e al primo tiro nello specchio passa: il destro a giro di De Bruyne beffa Trapp (posizione dubbia di Aguero sul tiro del belga). Siamo al 31' e per il PSG la strada si fa maledettamente in salita. Il City diventa un ostacolo impossibile da sormontare e Ibrahimovic deve ancora lasciare l'Europa che conta a testa bassa. La sfida tra gli sceicchi va agli inglesi, Pellegrini dà scacco matto a Blanc e ora può sognare un addio all'Inghilterra con la coppa più prestigiosa.