Champions League: Ci sono gli incubi Real e Bayern Monaco. E per la Juve c'è anche il Barcellona

Non sarà semplice, nei sorteggi di Nyon (lunedì 14, ore 12), pescare una squadra abbordabile per gli ottavi di Champions League. E' il pegno da pagare per chi si qualifica arrivando secondo nel proprio girone. Gli incubi più grandi per la Juventus sono Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. Alla Roma saranno risparmiati i marziani di Luis Enrique, ma potranno trovare il Manchester City. Dall'urna possono uscire anche Chelsea, Atletico Madrid e Wolfsburg.