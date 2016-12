Champions League: Chelsea-Psg 2-2, francesi ai quarti di finale

10:59 - Nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, il Psg elimina il Chelsea e vola ai quarti al termine di un match incredibile e macchiato dall'errore dell'arbitro Kuipers, che al 31' inventa l'espulsione di Ibrahimovic dopo un fallo su Oscar. Cahill sblocca la partita all'81' prima del provvisorio 1-1 di David Luiz (86'). Ai supplementari, Blues avanti 2-1 con un rigore di Hazard (95'), ma Thiago Silva trova il decisivo 2-2 al 114'.

LA PARTITA

Nonostante l'arbitro, nonostante l'inferiorità numerica per 90 minuti, nonostante lo svantaggio all'81', nonostante un altro svantaggio al 95', nonostante giocassero a Stamford Bridge. Nonostante tutto. Il Psg sbatte fuori Mourinho e il Chelsea al termine di una partita che ha appena fatto irruzione nella storia del calcio. Un match che per mezz'ora, la prima, è una sfida esclusivamente psicologica, di nervi, di strategia. E poi, invece, dopo l'inconcepibile espulsione di Ibrahimovic diventa una guerra senza logica. Una guerra all'ultimo sangue, per fisici mostruosi e cuori infiniti. Tipo quello di Thiago Silva, che al 5' del primo tempo supplementare provoca il rigore segnato da Hazard e vede l'abisso; ma poi, al minuto 114, sale su, fino al paradiso, e infila il 2-2 che trasforma il tanto criticato Psg in un gruppo di eroi.



Blanc, sebbene parta in svantaggio per via dell'1-1 di Parigi, non va all'arrembaggio ma vuole giocarsela con pazienza. Largo dunque a un modulo estremamente elastico, nel quale è decisivo il lavoro di Cavani e Pastore: in fase difensiva, i due si piazzano sulle fasce di centrocampo andando a comporre un 4-5-1 difficile da sorprendere; in attacco, invece, il Psg si distende col consueto 4-3-3 ma trova l'organizzata resistenza del Chelsea, il cui 4-2-3-1 non concede varchi di alcun tipo. Ogni equlibrio salta per aria al 31', quando un fallo di Ibra su Oscar costa allo svedese un'insensata espulsione. L'ex attaccante di Juve, Inter e Milan colpisce il brasiliano ma senza affondare il colpo: un giallo basta e avanza ma non per l'arbitro Kuipers, che estrare il rosso e rovina irrimediabilmente la partita.



L'ottavo di finale, a questo punto, pare falsato e il destino del Psg segnato. A maggior ragione dopo il gol di Cahill, che in mischia - su azione d'angolo - a nove minuti dal termine scaraventa una fucilata sotto la traversa. La squadra di Blanc però non si piega, non molla, non abbassa mai la testa. L'ingiusta inferiorità numerica è infatti un clamoroso boomerang contro il Chelsea, perché i francesi per tutto il secondo tempo attaccano sputando l'anima a ogni tentativo. Cavani colpisce un palo e Courtois è più volte decisivo, ma non può nulla sull'incornata di David Luiz, il grande ex scaricato in estate, che porta la gara ai supplementari quando siamo all'86'. Mourinho si presenta all'overtime con arroganza, inserendo Drogba al posto di Ramires. Una mossa che non lo ripaga, anche se il Chelsea è il primo a mettere la testa avanti col rigore di Hazard, a segno dopo un fallo di mano di Thiago Silva (95'). Un gol che pare il definitivo colpo di grazia, invece l'epilogo è un disegno epico.

LE PAGELLE



Courtois 7 - Tiene più volte in piedi il Chelsea, su Thiago Silva non può arrivare nemmeno lui.



Hazard 7 - Accelerazioni, dribbling nello stretto, rigore glaciale. L'uomo più pericoloso dei Blues è lui.



Fabregas 5 - Mou lo mette in mediana, per organizzare la manovra e dettare i tempi. Viene però schiacciato dall'energia del Psg.



Thiago Silva 8 - Partita complicata, con molti interventi decisivi ma anche gravi errori come quello che costa il rigore di Hazard. Se a quel punto, però, hai ancora la forza per reagire, significa che forse non sei umano.



Cavani 7,5 - Si carica la squadra sulle spalle dopo l'espulsione di Ibra. Colpisce un palo clamoroso, ma soprattutto non si ferma mai. Corre, corre e corre ancora, non ha pace fino a quando il Chelsea non viene eliminato.

IL TABELLINO



CHELSEA-PSG 2-2

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 7; Ivanovic 5,5, Terry 5, Cahill 6,5, Azpilicueta 6; Fabregas 5, Matic 6 (39' st Zouma sv); Ramires 6 (1' pts Drogba 5,5), Oscar 5 (1' st Willian 5,5), Hazard 7; Diego Costa 6.

A disp.: Cech, Filipe Luis, Cuadrado, Remy. All.: Mourinho 5

Psg (4-3-3): Sirigu 6,5; Marquinhos 5,5, David Luiz 7, Thiago Silva 8, Maxwell 6; Verratti 6,5 (36' st Rabiot 6), Motta 6,5, Matuidi 6,5 (36' st Lavezzi 6,5); Cavani 7,5, Ibrahimovic 5,5, Pastore 7 (13' sts Van der Wiel sv).

A disp.: Douchez, Camara, Digne, Bahebeck. All.: Blanc 7

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Marcatori: 36' st Cahill (C), 41' st David Luiz (P), 5' pts rig. Hazard (C), 9' sts Thiago Silva (P)

Ammoniti: Thiago Motta, Matuidi, David Luiz, Verratti (P); Oscar, Ramires, Diego Costa (C)

Espulsi: 31' Ibrahimovic (P) per fallo violento