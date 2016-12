Champions League, Chelsea-Psg 1-2: Ibrahimovic vola ai quarti

LA PARTITAThe end, titoli di coda. Per il Chelsea è l'anno zero: fuori dai giochi in Premier e ora anche dalla Champions. In 180' il Psg ha sancito la fine di un'era per i Blues, che la prossima stagione, quasi certamente con Conte alla guida, dovranno ripartire dalle ceneri di una squadra spenta, senza anima e competizioni europee. I risultati parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi, alibi o perplessità. Come l'anno scorso, i Blues hanno fallito col Psg e il doppio confronto con i parigini non è altro che l'epilogo di un'annata iniziata male e proseguita senza colpi di coda. Un doppio 2-1 spezza i sogni di Hiddink e conferma le ambizioni del Psg, che con la Ligue 1 ormai in cassaforte può permettersi di concentrare tutte le forze sulla Champions. Sorteggio permettendo.



Ma veniamo al match. A Stamford Bridge Hiddink ripropone la stessa formazione d'andata. Unica novità Kenedy titolare al posto di Baba. Ancora panchina per Matic e Oscar. In casa Psg il grande assente è Verratti, che non recupera e va in tribuna a causa di un'infiammazione agli adduttori. In difesa ancora spazio ai brasiliani, in attacco invece ancora fuori Cavani.



Come da programmi, il Chelsea sceglie di aspettare i parigini e tiene bassa la linea del pressing, puntando tutto sulle ripartenze di Pedro, Hazard e Willian. La partita la fa il Psg, che sceglie il palleggio stretto per costruire gioco. Il primo tiro in porta è di Diego Costa, che al 4' costringe Trapp al volo plastico. Poi è Ivanovic a salvare il risultato su un diagonale a botta sicura di Di Maria. Gli uomini di Blanc giocano sul velluto e comandano la manovra. Con Kenedy spesso fuori posizione, Di Maria va a nozze. E al quarto d'ora l'argentino dà il via all'azione del vantaggio: verticalizzazione per Ibra, cross perfetto al centro e destro facile di Rabiot. Avanti di un gol, i parigini insistono sul possesso palla, ma senza la giusta cattiveria. E così il Chelsea alza il pressing, guadagna campo e al 27' riapre il match con Diego Costa, che beffa Thiago Silva e fa esplodere Stamford Bridge. Si accende il match. Quando gioca di prima, il Psg mette paura e trova facilmente la profondità. Il Chelsea invece fa densità al limite, aggredisce i portatori e riparte in contropiede andando rapidamente alla conclusione. Da una parte Lucas si getta nello spazio e Ibra va vicino al raddoppio di testa, dall'altra Fabregas, Hazard e Diego Costa ci provano dalla distanza, ma il risultato alla fine del primo tempo resta inchiodato sull'1-1.



Nella ripresa il Chelsea parte forte. Willian affonda sulla sinistra, Diego Costa lotta su ogni palla e i Blues mettono il Psg alle corde. In mezzo al campo i parigini manovrano troppo lentamente e le invenzioni di Di Maria sbattono contro la difesa inglese. Al 60' poi Diego Costa alza bandiera bianca e i Blues perdono il loro condottiero. Willian e Hazard testano i riflessi di Trapp, poi il Psg affonda il colpo alla prima occasione buona. Al 67' Di Maria pennella per Ibra, che si "vendica" a suo modo del "rosso" dello scorso anno contro i Blues e riporta gli uomini di Blanc in vantaggio nel momento più difficile del match. Un gol che spezza le ultime speranze dei Blues, chiude la gara e forse anche un ciclo. Ibra e il Psg continuano a cullare il sogno Champions.