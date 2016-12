Champions League, Cakir arbitra Bayern-Atletico Madrid

L'Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Champions League. Il turco Cueneyt Cakir è stato designato per la sfida di martedì sera all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Atletico Madrid. Lo sloveno Damir Skomina sarà invece il fischietto dell'altra semifinale, quella in programma mercoledì al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City.