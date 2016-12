Champions League: Borussia Dortmund-Juve, arbitra Mazic

14:26 - Sarà il serbo Milorad Mazic l'arbitro di Borussia Dortmund-Juventus, attesissima sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma mercoledi sera in Germania (2-1 il risultato dell'andata). Mazic, internazionale dal 2009, ha già arbitrato la squadra bianconera in questa edizione della Champions League, in occasione della gara del 22 ottobre scorso in Grecia contro l'Olympiacos, che si impose per 1-0.

I suoi assistenti saranno i connazionali Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic. Quarto ufficiale Dejan Petrovic, completano il quadro gli arbitri d'area Danilo Grujic e Dejan Filipovic. Mazic ha arbitrato la Nazionale nel 2-0 sulla Norvegia durante le qualificazioni a Euro 2016. Ha inoltre diretto due gare del Mondiale in Brasile: la vittoria della Germania contro il Portogallo e Argentina-Iran. Ha fatto il suo esordio in Champions League nel 2012/13.