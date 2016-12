Champions League, Besiktas-Napoli all'arbitro Clattenburg

Besiktas-Napoli sarà diretta dall'arbitro inglese Mark Clattenburg . Il match, valido per la quarta giornata del gruppo B della Champions League, è in programma martedì 1 novembre alle 18.45 alla Besiktas Arena. Il fischietto britannico, già arbitro della finale di Euro 2016 e precedentemente dell'ultima finale di Champions tra Real Madrid e Atletico, sarà coadiuvato dagli assistenti Jake Collin e Simon Bennett.

Gli addizionali sono Andre Marriner e Anthony Taylor, mentre il quarto uomo è Ian Hussin.



Besiktas-Napoli si giocherà alle 18.45, e non alle 20.45, in seguito alla decisione del governo turco di non adottare più l'ora legale.