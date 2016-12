Champions League: Barcellona-Roma 6-1, show di Messi-Suarez-Neymar

LA PARTITA

Non c'è storia al Camp Nou, dove il Barcellona dipinge calcio per 90 minuti e la Roma si prende una serata di totale e imbarazzante riposo. Colpa (anche) dell'1-1 tra Bate Borisov e Bayer Leverkusen, che chiudendo in parità il match giocato alle 18 tolgono probabilmente ogni stimolo alla banda di Garcia. Sia chiaro: non esiste giustificazione per una simile umiliazione, ma certo è che il risultato dell'altra gara del Gruppo E è un grosso regalo per i giallorossi, che superando il Bate nell'ultimo turno centrerebbero gli ottavi nonostante il pesante 6-1 di questa sera.



L'atteggiamento della Roma è immediatamente, e tristemente, chiaro: zero voglia di provarci, nemmeno in contropiede, sperando dunque in chissà che cosa. La squadra di Garcia, semplicemente, si schiaccia nella propria metà campo - senza nemmeno lottare - e assiste all'esibizione di quella che in questo momento è indiscutibilmente la formazione più forte del pianeta. A fare la differenza, manco a dirlo, sono i tre fenomeni là davanti, che sembrano nati per giocare insieme: Messi, Suarez e Neymar incrociano ripetutamente, scambiano nello stretto, si cercano, si trovano; uno va incontro e l'altro si butta nello spazio, uno si allarga e l'altro taglia verso il centro. Uno spettacolo unico, che produce tre gol nel primo tempo e altrettanti nella ripresa.



Ad aprire le danze è Suarez, che sfrutta un assist di Dani Alves (Iago si fa sorprendere alle spalle dal brasiliano) e infila dopo 15 minuti. Poi, al minuto 18, c'è il bis di Messi che arriva al termine di un'azione da PlayStation: Neymar per Messi, che la ridà al brasiliano, il quale si appoggia a Suarez; l'uruguaiano lancia la Pulce nello spazio, pallonetto a Szczesny e 2-0. Per il tris bisogna aspettare il 44', quando Suarez calcia al volo col destro e trova l'angolino. L'avvio di ripresa è un minimo incoraggiante per la Roma, che approccia con grinta ma solo per pochi minuti. Al 56', infatti, il trio delle meraviglie torna a colpire con l'ennesimo triangolo: Messi serve al centro Piqué e arriva il poker, che precede di poco la doppietta di Messi, bravo a ribadire in rete una respinta di Szczesny (60'). Nel finale, per i catalani, l'obiettivo è fare segnare Neymar, che ha una grande chance dagli 11 metri ma la divora: sulla respinta del portiere giallorosso, però, arriva Adriano per il 6-0. La Roma, letteralmente cancellata dal campo, chiude con l'inutile gol di Dzeko in pieno recupero (91'), dopo che lo stesso bosniaco si era fatto parare un rigore da Ter Stegen (82'). Per centrare gli ottavi basteranno i tre punti col Bate Borisov, ma senza una modifica alla fase difensiva (31 gol subiti in 18 partite) il percorso sarà molto breve.