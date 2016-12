Champions League: Barcellona-Bayern 3-0, Messi fa piangere Guardiola

23:58 - Nella seconda semifinale di Champions League, il Barcellona batte 3-0 il Bayern Monaco e fa un passo avanti verso la finale di Berlino. Il ritorno al Camp Nou è amaro per Pep Guardiola, punito da una doppietta di Leo Messi nella ripresa (32' e 35') e da Neymar (49'). Due splendidi gol quelli del numero 10, che prima trafigge Neuer con un tiro dal limite, poi lo beffa con un pallonetto di destro. Il ritorno martedì 12 in Germania.

LA PARTITA

Parata di stelle al camp Nou per la semifinale di andata tra Barcellona e Bayern Monaco. Serata speciale per Pep Guardiola, prima bandiera e poi allenatore dei 14 trofei sulla panchina di casa sua, quella blaugrana, che torna a casa in veste di nemico. Un nemico ancora amatissimo dal popolo del Barcellona. Pep è l'ultimo a uscire dal tunnel degli spogliatoi, l'accoglienza del Camp Nou è piuttosto freddina, ma una volta a bordo campo non può mancare l'abbraccio con l'amico fraterno e compagno di mille battaglie Luis Enrique. C'è in palio la finale di Berlino, quindi c'è davvero poco tempo per i sentimentalismi.



Luis Enrique deve solo fare a meno di Mathieu, ma davanti può contare sulla MSN (Messi-Suarez-Neymar), una premiata ditta da 108 gol in stagione. Guardiola, invece, ha l'infermeria piena (Robben, Ribey, Alaba, Badstuber, Rode e Starke), ma non è tipo da piangersi addosso, tantomeno da rinunciare al suo credo calcistico, ovvero al gioco offensivo che ha fatto la sua fortuna da allenatore. Pep parte con una difesa a tre molto azzardata (Benatia-Boateng-Rafinha), sulle fasce mette Thiago Alcantara e Bernat, in attacco il tandem Mueller-Lewandowski. Partono subito fortissimo i catalani, che tengono da subito un ritmo e un pressing forsennato. Al 12' Suarez scatta sul filo del fuorigioco imbeccato da Messi, si trova a tu per tu con Neuer che respinge con un piede. Bravo il portierone tedesco, ma l'uruguayano poteva fare molto meglio. Tre minuti e il Barça va ancora vicino al vantaggio: Suarez per Neymar, tiro a botta sicura da pochi passi deviato da Rafinha in angolo. Gol salvato.



Dopo 15' di grande sofferenza con la difesa a 3, Guardiola cambia e passa alla linea a quattro: Rafinha e Bernat sugli esterni, Benatia e Boateng centrali. Il Bayern soffre, ma sa far male: al 18' Mueller mette in mezzo, Lewandowski tutto solo liscia la palla a pochi passi da Ter Stegen. Con il nuovo modulo i tedeschi limitano i pericoli. Messi è imprendibile palla a terra e fa impazzire gli avversari, ma è Dani Alves a sfiorare il gol al 39': splendida palla di Iniesta per il brasiliano, stop di petto e tiro al volo, ancora Neuer si salva di piede. Il numero 1 tedesco tiene in piedi i suoi in un primo tempo completamente di marca blaugrana.



A inizio ripresa, dopo un grosso rischio (Dani Alves trattiene Lewandowski proprio al limite), il Barça riprende a macinare gioco trascinato da un Messi incontenibile. La Pulce accende la luce, ma i compagni non sono precisi. Tocca allora al giocatore più forte al mondo caricarsi sulle spalle la squadra. Al 32' Bernat si allunga la palla, Dani Alves la recupera e serve Messi che dal limite fa secco Neuer. Ma non è finita qui. Tre minuti dopo Rakitic serve l'argentino, che mette a sedere con una finta Boateng e con un pallonetto di destro batte ancora il numero 1 tedesco. Guardiola è in ginocchio, il Camp Nou è in delirio. Il Bayern si getta in avanti e si suicida: al 94' Messi pesca Neymar in profondità, palla sotto le gambe e gol del 3-0 che vale virtualmente la qualificazione alla finale di Berlino del 6 giugno. Ai campioni di Germania, tra sei giorni, serve un autentico miracolo. Sempre che il Dio del calcio decida di riposarsi...

LE PAGELLE

Messi 9 - Una partita perfetta, palla a terra è imprendibile, segna due gol da favola e regala a Neymar l'assist del terzo gol. Dio del calcio.

Rakitic 7,5 - Grande prova del croato, bravo sia in fase di interdizione che a inserirsi in avanti.

Neymar 6 - Si guadagna la sufficienza con il gol nel recupero, ma è quello meno in palla là davanti.

Neuer 7 - Nel primo tempo tiene in piedi la baracca, poi non può nulla quando Messi si scatena.

Bernat 5 - Grave l'errore da cui nasce il primo gol dei catalani. Dopo il suo errore, il Bayern crolla.

Mueller 5 - La grande delusione della serata: una palla per Lewandowski e poi basta.





IL TABELLINO

BARCELLONA-BAYERN MONACO 3-0



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6; Dani Alves 7, Piqué 6,5, Mascherano 6,5 (44' st Bartra sv), Jordi Alba 6,5; Rakitic 7 (37' st Xavi sv), Busquets 6,5, Iniesta 6,5 (42' st Rafinha sv); Messi 9, Suarez 6, Neymar 6. A disp.: Bravo, Adriano, Vermaelen, Pedro. All.: Luis Enrique 8

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer 7; Benatia 6, Boateng 5, Rafinha 6; Thiago Alcantara 6,5, Lahm 6, Alonso 5,5, Schweinsteiger 5,5, Bernat 5; Mueller 5 (34' st Goetze sv), Lewandowski 5,5. A disp.: Reina, Dante, Javi Martinez, Gaudino, Weiser, Pizarro. All.: Guardiola 5

Arbitro: Rizzoli (Italia)

Marcatori: 32' e 35' st Messi, 49' st Neymar

Ammoniti: Xabi Alonso, Benatia, Bernat (BM), Dani Alves, Piqué, Neymar (B)